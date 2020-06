Parkeeronderzoek moet impact betalend parkeren op stationsparking op omgeving in kaart brengen én oplossingen bieden Nele Dooms

29 juni 2020

15u52 0 Dendermonde Het stadsbestuur van Dendermonde heeft een studiebureau onder de arm genomen om de impact van het invoeren van betalend parkeren op de stationsparking op de omgeving in kaart te brengen. Daar moeten begeleidende maatregelen uit voortkomen om mogelijke negatieve effecten te milderen.

De NMBS kondigde een tijdje geleden aan dat het de parking aan het station betalend wil maken. De spoorwegmaatschappij beheert de parking langs de kant van de Brusselse Forten. Het wil er slagbomen plaatsen voor een systeem met betalen parkeren. De parking zal vervolgens in de eerste plaats bestemd zijn voor pendelaars, maar ook niet-treinreizigers zullen er kunnen parkeren.

Het stadsbestuur vroeg, en kreeg, uitstel voor het invoeren van deze betaalparking tot begin 2021. “Zo krijgen we wat meer tijd en ruimte om de mogelijke gevolgen van dit betalend parkeren op te vangen”, zegt schepen van mobiliteit Marius Meremans (N-VA). “We moeten ervoor zorgen dat het betalend parkeren aan het station niet zorgt voor parkeeroverlast in de omliggende straten.”

Daarom heeft de stad nu studiebureau TRIDÉE aangesteld. Die verwerkt momenteel de resultaten van verkeerstellingen. Daaruit blijkt al meteen dat enkel de stationsparking behouden als reizigersparking niet voldoende is om alle pendelaars een plaats te geven.

“De studie moet vervolgens ook oplossingen aanreiken om parkeerdruk in de omgeving te voorkomen”, zegt Meremans. “In een eerste fase blijft de parking langs de kant van Sint-Gillis zeker behouden. Op langere termijn zorgen we ervoor dat mensen die met de fiets of de bus komen extra in de watten worden gelegd. Voor de omliggende straten, langs beide kanten van de sporen, gaan we op zoek naar de juiste parkeermaatregelen.”

TRIDÉE is volop bezig met uitwerken van een eerste voorstel uit. Daarrond zal in het najaar een inspraakmoment voor reizigers en omwonenden plaatsvinden. De stad drong er ondertussen bij de NMBS op aan om op korte termijn verbeteringswerken uit te voeren op de stationsparking, door de site te fatsoeneren, camera’s te installeren en extra overdekte fietsenstalling te voorzien. De NMBS liet weten bereid te zijn om deze werken uit te voeren.