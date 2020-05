Pantersfeesten zorgen voor paling aan huis, dankzij samenwerking met Hof ter Velden Nele Dooms

18 mei 2020

17u22 3 Baasrode Paling aan huis. Dat moet in Baasrode een alternatief worden voor de jaarlijkse Panterfeesten van basketbalclub Panters. Toch de fameuze ‘Panterspaling’ eten, kan dankzij een samenwerking met traiteur Hof ter Velden.

De Pantersfeesten zouden normaal gezien dit weekend aan een zestigste jubileumeditie toe zijn. “In Baasrode zijn deze jaarlijkse Pantersfeesten in normale omstandigheden een zeer druk bijgewoond evenement”, zegt Jan Hiel, voorzitter van de Panters. “Het gebeuren is ook jaarlijks nodig om onze clubkas te spijzen. Dat dit dreigde weg te vallen door de coronacrisis, was niet echt welkom.”

Dankzij een voorstel van Hof ter Velden kunnen de Pantersfeesten toch plaatsvinden, in alternatieve formule. “Hof ter Velden kwam met het idee om een takeaway-editie te organiseren rond onze lekkere Panterspaling”, zegt Hiel. “Die wordt door de specialisten van Hof ter Velden bereid volgens het authentieke recept van de Panters. Natuurlijk vonden we dit een goed idee.”

Voor Hof ter Velden is het evident te helpen. “Panters Baasrode is een begrip in onze regio”, zegt Lesly Volkaert. “Wij werken al jaren heel goed met de club samen. Hof ter Velden is hoofdsponsor van alle jeugdploegen en we verzorgen de catering van hun Galabal. Dus zorgen we ervoor dat de jubileumeditie van de Pantersfeesten in zekere zin toch kan doorgaan. Voor elke verkochte portie Panterspaling zal Hof ter Velden 5,5 euro doorstorten aan de basketbalclub.”

Eerder moest de club al haar jaarlijks Galabal verplaatsen naar 10 oktober. De verkoop van de Panterspaling zal doorgaan tijdens het hemelvaartweekend op 21, 22, 23, 24 mei en pinksterweekend op 29, 30 en 31 mei. Er is keuze uit paling in het groen, paling in tomaat of gebakken paling. Info en reservatie: www.hof-ter-velden.be/panterspaling.