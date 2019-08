Pak verkeersmaatregelen tijdens Halfoogstkermis Koen Baten

12 augustus 2019

15u15 1 Dendermonde In Grembergen start op woensdag 14 maart de jaarlijkse Halfoogstkermis in de wijk De Molen. Vier dagen lang is er een goedgevuld programma met tal van activiteiten. Deze activiteiten brengen ook heel wat verkeersmaatregelen met zich mee.

Op donderdag 15 augustus is er een openlucht misviering aan de Oude Molenstraat. De straat wordt daarom afgesloten van 8 uur tot 22 uur, omdat er ook nog tal van andere activiteiten plaatsvinden tijdens de dag. Het kruispunt Oude Molenstraat, Smidsestraat en Denstraat is tot 11 uur afgesloten.

In de Zandvoorstraat en Zandvoorde geldt er een parkeerverbod van 8 uur tot 22 uur. In de Smidsestraat mag je tot 19.00 uur niet parkeren.

Van woensdag 14 tot zondag 18 augustus vindt de jaarlijkse Halfoogstkermis met een boordevol programma plaats in de wijk De Molen in Grembergen. Ook hier zijn heel wat verkeersregelingen om alles in goede banen te leiden.

Vrijdag is er een wielerwedstrijd in het centrum, waardoor er ook een parkeerverbod is. Op zaterdag is er in de Gravenhuisstraat en de Keefstraat een speelstraat van 13 uur tot 21 uur. Daarna is er de reuzenstoet, waarbij er een parkeerverbod is op het hele parcours.

Op de laatste dag is er ook een parkeerverbod tijdens de kapellekensjogging.