Padvinders komende maanden op pad om trage wegen in centrum te inventariseren Nele Dooms

13 oktober 2020

10u57 0 Dendermonde De komende maanden zijn in Dendermonde “padvinders” op pad. Zij trekken er op uit met de Trage Wegen app om alle buurtwegen in Dendermonde-centrum te inventariseren. “We zijn blij met zo’n geëngageerde vrijwilligers”, klinkt het bij Regionaal Landschap Schelde Durme. “Dit is een stevige klus.”

Trage wegen zijn niet alleen op het platteland te vinden, maar ook in stedelijke omgevingen. Regionaal Landschap Schelde-Durme is in Dendermonde al langer bezig met buurtwegen in kaart te brengen en daar netwerken van wandelpaden mee uit te stippelen. Dat gebeurde al voor Grembergen, Oudegem, Baasrode, Schoonaarde , Mespelare en Appels. Nu wil het stadsbestuur dat ook Dendermonde-centrum onder de loep genomen wordt.

Daarvoor schakelt Regionaal Landschap “padvinders” in. De vrijwilligers kregen in de bibliotheek een opleiding voor de Trage Wegen app en kunnen nu op verkenning om buurtwegen in kaart te brengen. “Trage wegen in een stedelijke omgeving zijn bijvoorbeeld doorsteekjes in woonwijken, steegjes tussen drukbezochte en achterliggende straten of doorgangen door gebouwen heen”, klink het. “Het is een hele uitdaging en veel werk om die allemaal te inventariseren. Later kan op basis van die bevindingen bepaald worden welke buurtwegen het waard zijn heropgewaardeerd te worden of beter onderhouden.”

Wie ook interesse heeft om nog aan te sluiten bij de padvinders, kan contact opnemen met Regionaal Landschap via lies@rlsd.be of met de Dienst Groenbeleid en Landbouw van Dendermonde via groenbeleid@dendermonde.be of 052/25.11.25.