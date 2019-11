Overweg in Hullekenstraat meer dan maand gesloten voor vernieuwingswerken Nele Dooms

07 november 2019

De spoorwegoverweg aan de Hullekensstraat en Bareelstraat in Sint-Gillis-Dendermonde zal meer dan een maand gesloten zijn. De vernieuwingswerken die er in opdracht van Infrabel zopas gestart zijn, duren tot 20 december. De overweg is hierdoor volledig afgesloten voor zowel voor auto’s, fietsers als voetgangers. Er is een omleiding voorzien in beide richtingen via de Elsbosstraat, de Spoorwegstraat, de Pastoor Claeysstraat en de Burgemeester Potiaulaan. Om het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen op deze route, wordt een plaatselijk parkeerverbod ingevoerd in de Hullekenstraat, de Pastoor Claeysstraat en de Spoorwegstraat. Deze werken zullen verkeershinder met zich meebrengen. Het doorgaand verkeer wordt daarom aangeraden om via de N41 en de Heirbaan te rijden en niet via het centrum van Sint-Gillis. De vernieuwingswerken vinden overigens ook ‘s nachts plaats. Dat kan voor geluidshinder bij omwonenden zorgen. Naar aanleiding van deze werken zal er ook geen treinverkeer zijn tussen Dendermonde en Opwijk van 9 tot 11 november en tussen Dendermonde en Londerzeel van 16 tot 17 november.