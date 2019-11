Oudstrijdersbond viert honderdste verjaardag met voorstelling “oorlogsliefde” Nele Dooms

De Oudstrijdersbond van Grembergen viert dit jaar haar honderdste verjaardag. De vereniging doet dat met een Herdenkingsdag op zondag 10 november, naar aanleiding van Wapenstilstand. Liefhebbers kunnen dan genieten van de muzikale voorstelling ‘Oorlogsliefde’. Dat wordt gebracht door het ensemble Uitgelezen Gezelschap, naar de gelijknamige non-fictieroman van Roland Bergeys. Die gaat over het waargebeurde verhaal tijdens WO II, wanneer de twee Antwerpse broers Emiel en Jozef na de onverwachte dood van hun vader genoodzaakt zijn te gaan werken in het Berlijn van nazi-Duitsland. Daar leert broer Emiel, Katja kennen, een gedeporteerd meisje uit Oekraïne. Het wordt liefde op het eerste gezicht. Als het Sovjetleger Berlijn binnentrekt, besluiten de broers met hun vriendinnen te vluchten. Roland Bergeys vertelt op zijn eigen wijze over het boek en als illustratie worden foto’s geprojecteerd. Alles wordt ondersteund door passende accordeonmuziek. De voorstelling start om 16 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in het Gildenhuis, aan de Hamsesteenweg in Grembergen. De toegang is gratis.