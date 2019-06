Oudstrijdersbond viert honderd jaar oorlogsmonument Nele Dooms

25 juni 2019

De oudstrijdersvereniging NSB afdeling Grembergen zet op vrijdag 28 juni de honderdste verjaardag van het Oorlogsmonument in de gemeente in de kijker. Daarvoor vertrekt er om 19 uur een optocht aan het Gildenhuis, aan de Hamsesteenweg, richting monument. De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia zorgt voor muzikale begeleiding. Aan het Oorlogsmonument zelf vindt vervolgens een plechtige herdenking plaats. Patrick De Landtsheer, voorzitter van NSB Grembergen, en burgemeester Piet Buyse verzorgen de toespraken. Er is ook een dodenappel van de militairen, opgeëisten en gedode burgers tijdens de Groote Oorlog voorzien, gevolgd door een bloemenhulde en opluisteren van nationale hymnes. 41 soldaten en burgers uit Grembergen kwamen om tijdens WOI. Na deze plechtigheid volgt er om 20 uur een concert in de Sint-Margaretakerk. De NSB werkt hiervoor samen met het Orgelcomité Dendermonde. Organiste Katrien Mannaert en de Koninklijke fanfare Sint-Pietersvrienden uit Uitbergen brengen, onder leiding van dirigent Stijn Roels, een gemeenschappelijk programma. Ook het concert staat in het teken van de honderdste verjaardag van de ondertekening van het Verdrag van Versailles. De toegang tot het concert bedraagt 10 euro.