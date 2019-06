Ouders freinetschool Appelbloesem starten petitie tegen sluiting Nele Dooms

18 juni 2019

16u12 3 Dendermonde De ouders van de freinetschool Appelbloesem in Appels, aan de Heirstraat, starten een petitie tegen de sluiting van deze school. Zo hopen ze het tij nog te keren.

Het schepencollege keurde een paar weken geleden een intentiebeslissing goed om de gemeenteschool te sluiten. De reden? Een dalend aantal leerlingen en te hoge kosten om stabiliteitsproblemen aan het schoolgebouw op te lossen. Volgend schooljaar zal de Appelbloesem een laatste jaar open zijn. Daarna valt het doek.

Teleurgesteld en kwaad

Ouders van de ongeveer vijftig kinderen die les volgen aan de Appelbloesem reageren erg teleurgesteld én kwaad op de beslissing. Zij zijn zopas een petitie begonnen om te protesteren tegen de geplande sluiting. In nog geen dag tijd zijn er al meer dan vijfhonderd handtekeningen verzameld. Bedoeling is de petitie over te maken aan burgemeester Piet Buyse (CD&V).

“De Freinet-filosofie hebben ze in Dendermonde duidelijk niet begrepen”, zegt Sandra van Heffen, namens de Appelbloesem-ouders. “Dit project wordt gewoon zonder participatie en communicatie, respectloos stopgezet. Dat het niet altijd goed loopt op de Appelbloesem ontkennen we niet en er gingen inderdaad ook leerlingen weg. Maar in plaats van kordaat voor een sluiting te kiezen, had de stad beter eens op zoek gegaan naar de oorzaken en factoren van die negatieve beweging en daar een oplossing voor gezocht. Nu wordt de Appelbloesem als een ballast overboord gegooid. Het is als een leerling buizen voor een examen wiskunde zonder ooit met hem te hebben gepraat over wat hij moeilijk vindt of hem de nodige zorg te hebben geboden. Wij zijn ervan overtuigd dat deze school, als ze wordt ondersteund door mensen die in dit type onderwijs willen geloven, opnieuw tot bloei kan worden gebracht.”

De ouders hopen het tij nog te kunnen keren. Tijdens de komende gemeenteraad woensdagavond zal er alleszins ook een hartig woordje over de sluiting gesproken worden. De oppositiepartijen hebben het dossier allemaal aan de agenda toegevoegd.