Ouders en leerlingen Appelbloesem plannen nieuwe actie op Grote Markt en vragen steun Nele Dooms

08 juli 2019

De ouders en leerlingen van freinetschool De Appelbloesem plannen woensdag 10 juli een nieuwe actie op de Grote Markt in Dendermonde. Die avond staat het dossier van de sluiting van deze gemeenteschool van Appels op de agenda van de gemeenteraad. Het Dendermondse stadsbestuur wil de school sluiten omwille van een dalend aantal leerlingen en te hoge kosten aan het schoolgebouw. De school zal nog één schooljaar open blijven, maar moet dan van het schepencollege dicht. De beslissing van de stad valt in slechte aarde bij ouders van De Appelbloesem. Die voerden vorige maand ook al actie voor de start van de gemeenteraad. Dat willen ze deze week opnieuw doen. “Wij kunnen en willen ons niet neerleggen bij de beslissing tot sluiting en blijven acties ondernemen daartegen”, klinkt het. “Omdat de gemeenteraad op 10 juli effectief beslist over de sluiting, plannen we weerom een ludieke, positieve actie. We starten rond 19 uur.” De actievoerders hopen dat ze van zoveel mogelijk mensen steun krijgen bij het protest. “Is het niet omdat Freinet-onderwijs belangrijk is voor deze stad, dan misschien wel omdat het niet kan dat er ‘zomaar’ iets beslist wordt en de mening van zeer veel mensen niet telt”, klinkt het. De actievoerders zijn van plan om in kledij in groene tinten voor het Dendermondse stadhuis post te vatten.