Ouders Appelbloesem overwegen opstart nieuwe methodeschool Nele Dooms

17 juli 2019

15u24 13 Dendermonde Het stadsbestuur van Dendermonde mag dan al beslist hebben dat de gemeentelijke freinetschool De Appelbloesem moet sluiten, daar leggen de ouders van de betrokken leerlingen zich niet zomaar bij neer. Zij bekijken momenteel de mogelijkheden om de school alsnog te laten voortbestaan. Desnoods als nieuwe, zelfstandige methodeschool.

De Dendermondse gemeenteraad keurde tijdens de gemeenteraad begin juli definitief de sluiting van de gemeentelijke freinetschool De Appelbloesem, aan de Heirstraat in Appels, goed. Een dalend aantal leerlingen en te hoge kosten om stabiliteitsproblemen aan het schoolgebouw op te lossen zijn de redenen. Volgend schooljaar zal de Appelbloesem een laatste jaar open zijn. Daarna valt het doek.

Ouders van de ongeveer vijftig kinderen die les volgen aan de Appelbloesem reageerden al erg teleurgesteld op de beslissing, maar blijven niet bij de pakken neerzitten. “Energie steken in het spelletje dat de bestuurders van Dendermonde spelen, doen we niet. We willen dit op een positieve manier aanpakken”, zegt Sandra Van Heffen van de ouderraad van de Appelbloesem. “We gaan stap voor stap op zoek naar een positief project dat een oplossing kan zijn.”

Om de freinetschool te redden, willen de ouders eerst een gesprek aangaan met het GO!-onderwijs. “Een toekomst voor onze Appelbloesem ligt misschien in het engagement dat een ander onderwijsnet wel wil aangaan”, zegt Van Heffen. “Als deze piste niets oplevert, denken we aan de start van een nieuwe, zelfstandige methodeschool. Iedereen die mee wil denken en werken aan de opstart van deze school, is zeker welkom.”