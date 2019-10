Oudere vrouw dood aangetroffen in woning: politie onderzoekt omstandigheden Koen Baten

22 oktober 2019

13u45 6 Dendermonde Op het Grootzand in Grembergen heeft de politie van Dendermonde het levenloze lichaam van een oudere vrouw aangetroffen op de benedenverdieping. De vrouw zou er samen met haar zoon wonen. Wat er zich in de woning heeft afgespeeld, is nog niet duidelijk. Het parket en het labo zijn intussen ter plaatse om een onderzoek te voeren.

Het lichaam werd aangetroffen kort na 10 uur vanochtend. Sindsdien is de politie aanwezig voor het pand en werd ook het labo verwittigd. Zij kwamen ter plaatse voor sporenonderzoek en om meer duidelijkheid te krijgen over de omstandigheden. Of het om een moord gaat is op dit moment nog niet bekend.

Er werd ook een onderzoeksrechter gevorderd.

Later meer...