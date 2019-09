Oudercomité OHO schenkt Harduynschool nieuw speeltoestel Nele Dooms

03 september 2019

12u55 2

Het oudercomité OHO van de Harduynschool in Oudegem zorgt er voor dat de kinderen dit schooljaar nog meer kunnen spelen. De ouderraad kocht een nieuw groot speeltuig aan voor de speelplaats. “Vorig jaar zorgden we er al voor dat de speelplaats werd opgesmukt met een klim- en klautermuur in het thema jungle”, zegt voorzitter Sonja De Vlieger. “Daar is nu nog een gloednieuw speeltuig bijgekomen. Het nodige geld daarvoor sprokkelden we bij elkaar met verschillende activiteiten, zoals onze succesvolle Harduynloop.” Enkele jaren geleden zorgde de ouderraad ook al voor nieuwe fietsenstallingen en enkele nieuwe tenten voor het schoolfeest. “Ook in de toekomst zullen we er alles aan doen om de kinderen van de Harduynschool te blijven ondersteunen”, zegt De Vlieger. “Zo betaalt OHO ook het busvervoer voor de zwemlessen en krijgt elke juf jaarlijks een budget om in de klas te besteden.”