Oudercomité bezorgt kinderen wijkschool ‘Keur van Oscar Romerocollege’ speelheuvel Nele Dooms

20 november 2019

15u07 0 Dendermonde Een leuke tuin voorzien van speelheuvel met glijbaan en zandbak. Daar kunnen de kinderen van de basisschool van het Oscar Romerocollege aan de Pijnderslaan in de wijk Keur zich voortaan op uitleven tijdens de vrije momenten. Dat hebben ze te danken aan het oudercomité van de wijkschool.

“Ons oudercomité is van onschatbare waarde voor de school”, zegt directeur Isabelle Putteman. “Zij doen ontzettend veel. Zo droegen de ouders bijvoorbeeld bij in de kosten voor de aanleg van de speelheuvel en zandbak. We zijn daar erg blij om.” Het Oscar Romerocollege vindt samenwerking met ouders dan ook zeer belangrijk. “Onze slogan is niet voor niets ‘samen bouwen aan je toekomst’”, stelt Putteman.