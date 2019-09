Oudegemsebaan open, maar rioolkolk aan fietspad veroorzaakt al meteen commotie: “Nog wat aanpassingen nodig” Nele Dooms

05 september 2019

14u40 0 Dendermonde De Oudegemsebaan in Oudegem is dan wel weer open voor alle verkeer, en daar zijn velen blij om. Maar toch staat nog niet alles op punt. Zo doet een rioolkolk, net geplaatst aan het einde van het fietspad, vragen rijzen. “Omdat de weg zo snel weer is open gegaan, moeten er nog wat kleine zaken aangepast worden”, stelt schepen van Openbaar Werken Leen Dierick (CD&V) gerust.

Normaal gezien zou de Oudegemsebaan in Oudegem tot eind september afgesloten blijven. Ter hoogte van de spoorwegovergang was begin augustus een volgende fase in de werken voor de herinrichting van de verkeersomgeving van papierfabriek VPK gestart. Aan de spoorweg moest onder andere een extra afslagstrook voor zwaar verkeer komen. De werken schoten zo goed op, dat de weg woensdag alweer open ging. Het regende meteen tevreden reacties bij weggebruikers, die daardoor niet langer de lange wegomlegging moesten gebruiken.

Maar er blijken ook heel wat vragen bij de nieuwe wegsituatie. Zo veroorzaakt de plaatsing van een rioolkolk vlak aan het einde van een fietspad al meteen commotie. Comfortabel voor fietsers is het alleszins niet. “Klopt”, zegt schepen Dierick. “Maar de kolk is daar geplaatst omdat dit het laagste punt is. Water kan nu eenmaal niet omhoog vloeien. Wel zal er binnenkort nog een aanpassing van de rioolkolk komen, zodat de situatie wel comfortabeler voor fietsers wordt.”

Voorsorteerstrook te kort

Ook verkeerslichten die al ter hoogte van de spoorweg geplaatst zijn, maar nog niet werken, doen vragen rijzen. “Die zijn echter voorzien voor de fietssnelweg die nog langs de spoorlijn wordt aangelegd en moeten de veiligheid van de fietsers verzekeren. Ze treden midden oktober in werking”, klinkt het.

De voorsorteerstrook voor het zwaar verkeer richting VPK zal bovendien nog opnieuw geschilderd worden. Die blijkt te kort. Aan het kruispunt met de Frans Vertongenstraat zijn de nieuwe STOP-borden al functioneel en moeten gerespecteerd worden. “De bedoeling daarvan is dat afslaand verkeer steeds door kan en zo de spoorweg niet blokkeert”, legt Dierick uit. “Aan het kruispunt met de Hoogtestraat zijn deze borden nog afgedekt. Die worden samen met de verkeerslichten functioneel midden oktober.”