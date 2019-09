Oudegemsebaan en spoorweg veel sneller dan voorzien opnieuw open Nele Dooms

04 september 2019

13u06 12 Dendermonde De Oudegemsebaan in Oudegem is opnieuw open. En dat is veel sneller dan voorzien. De aannemer heeft deze fase van de omgevingswerken rond VPK zopas afgewerkt en alle signalisatie is weggenomen. Zo kan het verkeer weer gewoon door.

De Oudegemsebaan werd op 5 augustus ter hoogte van de spoorwegovergang afgesloten voor alle verkeer. De aannemer begon er toen aan de volgende fase van de omgevingswerken rond VPK om de buurt verkeersveiliger te maken. Om de verkeerschaos die zich vaak ter hoogte van de spoorwegovergang afspeelde op te lossen, werd een aparte afslagstrook aangelegd. Daar kunnen vrachtwagens wachten om af te draaien zonder doorgaand verkeer te hinderen. De aansluiting van de Hoogtestraat wordt zo ver mogelijk van de spoorweg weggetrokken. Een vernieuwde Hoogtestraat brengt het zwaar verkeer naar een nieuwe parallelweg langs de Dender.

Normaal gezien zouden deze aanpassingswerken tot eind september duren en bijgevolg zou de Oudegemsebaan ook zo lang afgesloten worden. Uiteindelijk werd de klus nu veel sneller dan verwacht geklaard. Bestuurders moeten hierdoor ook geen omleiding meer volgen, zodat onder andere de extra verkeersdrukte met een pak meer zwaar verkeer in de Zandstraat in Appels weer kan normaliseren.

Wel zal in Oudegem nog aansluitend ook een deel van de fietssnelweg langs de spoorlijn tussen de Oude Heirbaan en de Oudegemse baan aangelegd worden. Om de veiligheid van de fietsers te verzekeren, werden hiervoor al bijkomende verkeerslichten en verkeersborden geplaatst, die later in werking zullen treden.