Oudegemsebaan eindelijk weer open vanaf zaterdagochtend Nele Dooms

20 februari 2020

Na heel wat verkeersellende, lang wachten op de start van de herstellingswerken aan een verzakking en lange omleidingen, is het einde in zicht. De Oudegemsebaan in Oudegem zal vanaf zaterdagochtend 22 februari weer open zijn voor alle verkeer. De voorbije weken liet Aquafin er een verzakking door een gebrekkige riolering herstellen. Die werd in november vastgesteld, maar het was wachten tot eind januari eer de herstellingen eindelijk startten. Daarvoor moest de Oudegemsebaan afgesloten worden voor alle verkeer en moesten chauffeurs rondrijden. Die ellende is dus vanaf zaterdag voorbij.