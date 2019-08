Oude Molenstraat tot half september afgesloten door wegenwerken Nele Dooms

25 augustus 2019

De Oude Molenstraat in Grembergen is vanaf maandag 26 augustus afgesloten voor verkeer door wegenwerken. Die werken duren tot midden september. De werfzone situeert zich ter hoogte van huisnummer 3. Langs beide zijden kan er geen autoverkeer door. Ter hoogte van de rotonde is er enkel plaatselijk verkeer toegelaten. Het doorgaand verkeer moet een omleiding volgen via de Smidsestraat, Gaverstraat, Hamsesteenweg en rotonde en dit in beide richtingen. Het voet- en fietspad blijft gedurende de werken wel toegankelijk voor voetgangers en fietsers.