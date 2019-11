Oude Dender vrij van blauwalgen, Brusselse Forten niet Nele Dooms

08 november 2019

14u47 2 Dendermonde De Oude Dender in de binnenstad van Dendermonde is opnieuw volledig vrij van blauwalgen. Enige plaats in Dendermonde waar het probleem zich wel nog voortdoet momenteel zijn de Brusselse Forten.

De blauwalgen doken al de voorbije zomer, in augustus, op. Ze onstonden door de aanhoudende hoge temperaturen en een teveel aan voedingstoffen in het water. Dat was het geval in de Brusselse Forten aan de Burgemeester Portmanslaan, in de vijver in het Wastijnepark aan de Serbosstraat, in de vijver Scheldezicht aan de Leopold II-laan en in de Oude Dender in de binnenstad. Daarom werd alle waterrecreatie op deze locaties, net als de captatie van water, verboden. Wie met blauwalgen in aanraking komt, kan immers last krijgen van irritaties aan ogen en huid. Andere klachten zijn hoofdpijn en maag- en darmklachten.

De vijvers in het Wastijnepark en aan de Leopold II-laan werden eerder al algenvrij verklaard. Dat is nu ook het geval voor de volledige Oude Dender. Alleen in de Brusselse Forten zitten nu nog blauwalgen. Ze vormen aan het wateroppervlak een drijvende laag die op olie lijkt. Er geldt een recreatie- en captatieverbod.