Oud seinwachtershuis helemaal gerenoveerd tot jobstation VanAnaarBETER verhuisd van tuinhuis naar toplocatie in geklasseerd gebouw Nele Dooms

02 oktober 2019

16u33 0 Dendermonde Een oud seinwachtershuis uit 1902, dat al decennia lang stond te verkrotten krijgt een nieuw leven. Daar zorgen Anja Warrot en Dirk Colman van VanAnaarBETER voor. Zij renoveerden het historische gebouw aan de spoorlijn op het Hoogveld tot jobstation, waar ze op zoek gaan naar geschikte werknemers voor bedrijven. “Omdat altijd alles beter kan”, klinkt het.

Dirk Colman en Anja Warrot richtten begin 2017 van VanAnaarBETER op, een werving- en selectiebureau. Eerder hadden ze al zeven jaar ervaring in die sector. “We gaan voor bedrijven op zoek naar geschikt personeel om vacatures ingevuld te krijgen”, zeggen ze. “Ons motto is dat je altijd moet streven naar geluk, naar beter. Ook op beroepsvlak. Dus helpen we werkgevers die op zoek zijn naar personeel of werknemers die niet helemaal gelukkig zijn in hun job.”

Tuinkantoor

VanAnaarBeter zat de voorbije jaren weggestopt in een tuinkantoor in de tuin van de woning van Dirk en Anja in Baasrode. “Het kantoor werd indertijd voor één persoon gebouwd”, zegt Colman. “We hadden immers hoegenaamd niet de intentie om met personeel te werken. Maar de firma groeide zo hard, dat we ondertussen negen mensen in dienst hebben. En het is de intentie om er daar volgend jaar nog 2 bij te doen en zo voort te groeien tot een groep van vijftien mensen. Maar daar is ook meer ruimte voor nodig. Medewerkers palmen nu dagdagelijks onze living, keukentafel en zelf een bureau naast de slaapkamer in.”

Het oude seinwachtershuis langs de spoorlijn op het industrieterrein Hoogveld in Dendermonde biedt nu de oplossing. Warrot kocht het al tien jaar geleden, met de oorspronkelijke bedoeling er een horecazaak in onder te brengen. “Het is een huisje met karakter en het sprak me altijd al erg aan”, zegt ze. “Ik ben opgegroeid op het Hoogveld, mijn ouders waren er bij de eersten die er een zaak hadden en voor de rest was het nog één en al platteland. Het seinwachtershuisje vormde een baken in dat landschap.”

Omdat het seinwachtershuisje een geklasseerd gebouw is, was veel overleg met de Cel Erfgoed nodig. “Tegen de tijd dat we uiteindelijk zicht hadden op de nodige vergunning voor een horecazaak, leek het ons beter het huisje te gebruiken als nieuw kantoor voor VanAnaarBETER”, zegt Warrot. “We houden van uitdagingen. Of het nu gaat over het vinden van een moeilijk jobprofiel of de verhuis naar een geklasseerd gebouw met alle bijhorende verplichtingen. En dus gingen we er voluit voor. Liefst twee jaar hebben we verbouwd en gerenoveerd en ondertussen ging onze aannemer nog eens failliet ook.”

Strikte regels

Er was flink wat werk aan de winkel. Het seinwachtershuisje stond immers al meer dan dertig jaar leeg en was compleet verwaarloosd en verkrot. De renovatiewerken duurden langer dan voorzien, maar zijn nu wel zo goed als afgerond. Het resultaat is een pareltje van een kantoor, met alle respect voor de authenticiteit van vroeger. “Zowel aan de buitenzijde als de binnenzijde golden strikte regels van Erfgoed”, zegt Warrot. “Oorspronkelijke elementen zijn bewaard gebleven. In een complete stijlbreuk is er wel nog een moderne stalen constructie, met veel glas bijgezet, om nog meer ruimte te creëren. Ons pand biedt nu plaats aan twaalf burelen, ontvangstruimte, 3 interview-kamers voor jobkandidaten en een vergaderzaal.”

“Hier kunnen we niet alleen verder groeien, maar ook onze zichtbaarheid en naamsbekendheid verhogen”, zegt Colman. “Om dat te vieren, doen we mee met Open Bedrijvendag.” Op zondag 6 oktober mag iedereen het vernieuwde gebouw komen verkennen en kennismaken met de werking van VanAnaarBETER. Plaats van gebeuren is het Hoogveld 105 in Dendermonde.