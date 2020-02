Oscar Romerocollege zet Ros Beiaard op de skilatten Nele Dooms

28 februari 2020

De leerlingen van de eerste graad van het Oscar Romerocollege van Dendermonde verblijven op skireis in Speikboden in Zuid-Tirol in Italië en namen het ros Beiaard mee. Vertrekken in Dendermonde deden ze al nadat ze eigen mini-ommegang bouwden, maar in Italië ging het er nog spectaculairder aan toe. Daar kreeg het Ros Beiaard skilatten aangebonden en kwam zo de berg afgegleden. Dat het gebeuren op heel wat bekijks van de andere skiërs kon rekenen, hoeft niemand te verbazen.