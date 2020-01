Oscar Romerocollege wil leerlingen goed zichtbaar in het verkeer: gadgets als beloning voor wie fluo of verlichting draagt Nele Dooms

31 januari 2020

16u29 1 Dendermonde ‘Laat je zien!’ Onder dat motto wil het Oscar Romerocollege dat haar leerlingen in deze donkere wintermaanden toch goed zichtbaar naar school komen. Daarvoor lanceert de school een beloningsactie met gadgets.

“Hoewel de dagen stilaan beginnen te verlengen, is het ‘s ochtends toch nog flink donker als leerlingen naar school moeten fietsen of stappen”, zegt directeur Nele Van de Maele. “Daarom willen we als school toch graag de aandacht vestigen op het belang van gezien te worden in het verkeer. Een betere zichtbaarheid komt immers alleen maar de veiligheid van de vele jonge fietsers en voetgangers ten goede.”

Als start van de actie kregen de leerlingen van het Oscar Romerocollege de uitdaging om een goede affiche te ontwerpen rond zichtbaarheid in het verkeer. “De origineelste, meest sprekende affiches werden uitgewerkt tot enkele banners”, zegt Van de Maele. “Die zijn nu duidelijk opgehangen op de speelplaats en aan de schoolpoort.”

Bovendien lanceerde de school een oproep aan de jongeren om er voor te zorgen dat ze dankzij fluo en duidelijke verlichting goed zichtbaar zijn in het verkeer. De komende vijf weken zullen leerkrachten daarom post vatten aan de ingangen van de school en in de gaten houden welke leerlingen aan die oproep tegemoet komen. Zij krijgen als beloning een leuk gadget.