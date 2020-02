Oscar Romerocollege viert Ros Beiaard voor vijfde skireis naar Zuid-Tirol: mini-ommegang op De Bruynkaai Nele Dooms

21 februari 2020

19u33 22

Met 135 leerlingen en 20 begeleiders vertrok de eerste graad van het Oscar Romerocollege van Dendermonde vrijdagavond naar het skigebied Speikboden, in Zuid-Tirol in Italië. Maar dat deden ze niet alleen. Omdat de jaarlijkse skireis aan de vijfde editie toe was, werd een bijzonder thema gekozen. En hoe kan het ook anders in dit Ros Beiaardjaar dat voor het thema van 't Peirt en de ommegang gekozen werd. Op de De Bruynkaai, waar alle skiërs verzamelden voor vertrek, vond vrijdagavond dan ook een mini Ros Beiaard-ommegang plaats. Die werd voor de gelegenheid “Roscaromero-stoet” gedoopt. Daar hoorden vendeliers, knaptanden, fakkeldragers, kopvleesfretters en natuurlijk de drie Gildenreuzen Mars, Indiaan en Goliath en het Ros Beiaard met Vier Heemskinderen en Kalleke Step bij. “Op zo’n 90 dagen voor de echte ommegang in Dendermonde vonden we dit een leuk initiatief”, zegt directeur Nele Van de Maele. “Nog voor de Rosse Buurten-stoet in april om het Ros Beiaard te vieren, organiseren wij vanuit de school een eerste stoet ter ere van ons Ros op de De Bruynkaai.” Het gebeuren kon alvast op heel veel bijval rekenen van de vertrekkende leerlingen, hun ouders en zelfs de Dendermondse burgemeester Piet Buyse (CD&V).