Oscar Romerocollege maakt werk van liefst drie nieuwbouwprojecten om capaciteit uit te breiden Nele Dooms

27 april 2020

15u24 0 Dendermonde Niet één, niet twee, maar wel drie nieuwbouwprojecten. Dat heeft het Oscar Romerocollege op de planning staan. Voor de eerste graad verschijnt er een nieuwbouw aan de achterzijde van het kerkplein. Aan de voorzijde van datzelfde kerkplein wordt een deel van het vroegere klooster vervangen door een nieuwe sportzaal. En voor buitengewoon onderwijs Het Laar worden op de kleutercampus aan het Sas vijf nieuwe klaslokalen gebouwd. Een overzicht:

Campus Nachtegaal

De leerlingen van de eerste graad van het Oscar Romerocollege van Dendermonde huizen op hun campus Nachtegaal aan de Noordlaan al in een nieuwbouw, maar die blijkt nu al te beperkt in capaciteit. De school kocht daarom de twee vroegere dekenijen naast de school. “Die staan leeg en worden afgebroken”, zegt directeur Hans Vanhulle. “In de plaats bouwen we een nieuw complex met plaats voor klaslokalen en een extra refter. Er komen ook enkele lokalen voor zorgbegeleiding van leerlingen die dat nodig hebben en een nieuw beeld- en muzieklokaal. De nieuwbouw zal plaats bieden aan 390 extra stoelen in een project van 2.000 vierkante meter.”

Campus Van Duyse

Een tweede project is voorzien in de plaats van het huidige vroegere klooster Sint-Vincentius aan de Kerkstraat. De rechterzijde, aan de kant van de bibliotheek, wordt er afgebroken. Een nieuwbouw daar zal een nieuwe sportzaal herbergen, met op de benedenverdieping een multifunctionele ruimte. “Het deel van het klooster met de neoclassicistische gevel blijft wel behouden”, zegt Vanhulle. “Alleen de toegangsdeur zal open gemaakt worden, zodat een rechtstreekse doorgang naar de speelplaats van de campus Van Duysestraat ontstaat. Zo ontstaat een meer open karakter.”

Campus Het Laar

Tot slot wordt er ook gebouwd voor de basisschool voor buitengewoon onderwijs Het Laar. Die krijgt er een nieuwbouw bij op de site van de kleuterschool aan het Sas. “Het Laar zit te krap gehuisvest en de vraag naar buitengewoon onderwijs neem elk jaar toe. Dat capaciteitsprobleem zet ons aan tot bijbouwen”, zegt Vanhulle. “Momentele huren we drie huisjes in het begijnhof als kleuterklasjes, maar een duurzame oplossing is dat niet. Er komt een nieuw gebouw, met ruimte voor vijf klassen en enkele zorglokalen.”

Zowel het bouwproject voor de eerste graad als dat voor Het Laar moeten in september starten. “We verwachten deze gebouwen vanaf september 2022 in gebruik te nemen”, zegt directeur Vanhulle. “Het project aan de Campus Van Duyse zal iets later op gang komen. We zijn hiervoor de laatste details van het ontwerp nog aan het finaliseren. Maar ook hier is het de bedoeling zo snel mogelijk te beginnen.”