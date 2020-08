Orkavissers met de handen in het haar nadat vissen ontsnappen uit put na overstroming Ringbeek: “Sportieve én financiële aderlating” Nele Dooms

18 augustus 2020

11u38 0 Baasrode De leden van de visclub Orka uit Baasrode zitten met de handen in het haar: het grootste deel van de vissen uit hun nieuwe visvijver aan de Broekkant is weg. Overgezwommen naar de ringbeek rond het nieuwe gecontroleerde overstromingsgebied dat er wordt aangelegd, nadat die uit haar oevers trad. “Voor onze club is dit een serieuze aderlating”, klinkt het wanhopig. “We hopen op een tegemoetkoming.”

De Orka-vissers, met ondertussen meer dan dertig jaar werking op de teller, zijn één van de visclubs in Baasrode die in het kader van de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied in de polder van Vlassenbroek een nieuwe visput aangelegd kregen. Jarenlang haalden ze vis boven uit een put in het broek, maar omdat die in het nieuwe overstromingsgebied viel, legde de Vlaamse Waterweg een nieuwe visput net buiten de rand van het gebied aan. Ondertussen vissen de Orkaleden er zo’n twee jaar. Maar momenteel wordt er nog amper vis bovengehaald. “Omdat het merendeel van onze vis momenteel in de ringbeek rond het overstromingsgebied zwemt”, zegt Dirk De Clercq. “Het is een ramp wat ons overkomen is, op sportief én financieel vlak.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Blijkt dat de visvijver van de Orkavissers ruim een meter lager ligt dan de rest van de omliggende vijvers en de ringbeek. “Toen één van onze vissers hier deze week op een ochtend toekwam, zag hij één grote overstroming”, legt Dirk uit. “De beek was overstroomd en vormde daardoor één grote poel met onze vijver. We zagen de vissen zo overzwemmen. Natuurlijk hebben we meteen de nodige telefoontjes gedaan naar de Vlaamse Waterweg, die het overstromingsgebied en de ringbeek aanlegt, en de Polder Vlassenbroek . Het water werd weer weggepompt. Maar het duurde tot laat in de namiddag eer de toestand genormaliseerd was. Ondertussen waren we een massa vis verloren.”

Rampzalige wedstrijd

Dat de vis uit de vijver verdwenen is, vertaalt zich duidelijk in cijfers. “We zijn met een bang hartje een viswedstrijd gestart en de resultaten waren rampzalig. Er werd in totaal slecht 120 kilo vis bovengehaald, terwijl dat aantal normaal op ruim 500 kilo ligt. De winnaar viste bij een vorige wedstrijd toen alles nog normaal was op zijn eentje 103 kilo bij elkaar. Nu haalden ze met vijftien samen slechts 126 kilogram boven. Het is het bewijs dat het overgrote deel van onze vis weg gezwommen is.”

En dat terwijl de vissers recent nog maar een ton karpers in de vijver uitzetten. “Er zat op dat ogenblik nog zo’n 800 kilo in, maar van dat totaal is het grootste deel dus verdwenen”, klinkt het. “Zo’n ton vis kost ons makkelijk 5.000 euro. We kunnen dat niet zomaar bijplaatsen, ook al omdat we door de coronacrisis de voorbije maanden geen mogelijkheden hebben gehad om activiteiten te organiseren om inkomsten te hebben.”

De vissers hopen op een compensatie. “Want dit is buiten onze wil om gebeurd. We staan gewoon voor een voldongen feit”, klinkt het. “Hopelijk kunnen stadsbestuur, Vlaamse Waterweg of Polder helpen. We maakten met de aanleg van een nieuwe vijver een compleet nieuwe start en nu komen we dit tegen...”

Wolkbreuk

Over wat er precies gebeurde met de waterstanden, kan de Polder Vlassenbroek een uitleg geven. “Omdat door de aanhoudende droogte het gebied in de polder veel te droog kwam te staan, terwijl het net drassig moet zijn, was het peil van het pompstation om water over te pompen vanuit de beken in het gebied naar de Schelde verhoogd”, legt Wim Debbaudt uit. “We hadden dat ingesteld op 1,40 meter terwijl de ringbeek normaal ontworpen is om tot 1,70 meter aan te kunnen. We hadden dus totaal geen problemen verwacht, maar een hevige wolkbreuk boven het Vondelbeekgebied meer stroomopwaarts is boosdoener geweest. Daardoor kwam er een pak meer water naar de polder gestroomd en dat kon de ringbeek blijkbaar niet aan. De Vlaamse Waterweg zal dit moeten bekijken, want in winterse situaties kan dit in de toekomst dan ook nog problemen veroorzaken. Wij gaan alleszins bij hen aandringen om tot een oplossing voor de vissers te komen.”