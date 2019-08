Orgelconcert met stadsbeiaardier Nele Dooms

22 augustus 2019

14u49 2 Dendermonde Voor het volgende orgelconcert deze zomer in Dendermonde is het aan stadsbeiaardier Lorenz Meulebroek om achter het klavier plaats te nemen. Hij is ook organist.

De Stedelijke Musea van Dendermonde blijven orgelconcerten organiseren om zo het rijke orgelpatrimonium van de stad in de kijker te zetten, samen met het Orgelcomité van Dendermonde. Het nieuwe concert vindt plaats op zondag 25 augustus. Voor deze gelegenheid laat organist Lorenz Meulebroek zich ook begeleiden door hoornist Ernest Maes. Het concert vindt plaats in de Onze-Lieve-Vrouwekerk, aan de Kerkstraat in Dendermonde. De muzikanten beginnen te spelen om 15 uur. De toegang is gratis. Info: musea@dendermonde.be.