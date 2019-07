Orgelconcert in Sint-Egidiuskerk Nele Dooms

12 juli 2019

De Stedelijke Musea van Dendermonde organiseert ook deze zomer weer een reeks orgelconcerten. Daarmee wil het het rijke orgelpatrimonium van de stad in de kijker zetten, samen met het Orgelcomité van Dendermonde. De spits wordt afgebeten aanstaande zondag 14 juli met een orgelconcert in Sint-Gillis. Hiervoor is organiste Vessela Dyakova te gast. Zij speelt in de Sint-Egidiuskerk in het centrum van Sint-Gillis. Het concert begint om 15 uur. De toegang is gratis. Later volgen nog drie orgelconcerten. Op zondag 28 juli is dat in de Sint-Margaretakerk van Grembergen, op zondag 11 augustus in de Sint-Pieter- en Paulusabdij in Dendermonde en op zondag 25 augustus in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Info: 052/21.30.18 of via musea@dendermonde.be.