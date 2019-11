Organisatoren Ronde van Grembergen steunen Speelplein Toeter Nele Dooms

14 november 2019

De Speelpleinwerking Toeter van Grembergen kan rekenen op steun van de organisatoren van de jaarlijkse Ronde van Grembergen. Die overhandigden in café Sportvriend een mooie cheque van 1.000 euro aan de jongeren. De centen werden bij elkaar gehaald met de jongste editie van de Ronde van Grembergen. Dat is een estafetteloop waarbij teams met één loper en drie fietsers zes ronden in Grembergen afleggen. “Dit blijft een succes”, zegt Frans Van Heck, één van de stuwende krachten achter het sportief gebeuren. “Een paar jaar geleden dreigde het evenement op te houden met bestaan, maar we gaven het een nieuwe impuls. Daardoor kunnen we ook plaatselijke verenigingen blijven steunen. Met de cheque kan Toeter haar werking voort uitbouwen en kinderen in de zomer trakteren op plezante speelpleindagen.”