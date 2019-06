Organisatoren oldtimerrit Hofman Sixties weren plastiek: “Ondanks vervuilend imago toch steentje bijdragen voor beter milieu” Nele Dooms

07 juni 2019

10u52 0 Dendermonde Geen plastiek tijdens de oldtimerrit Hofman Sixties dit jaar. De organisatoren gaan bewust voor goodiebags en signalisatieborden in gerecycleerd golfkarton. “We beseffen dat oldtimers op vlak van milieu geen al te beste reputatie hebben. Maar we proberen op onze manier toch een steentje bij te dragen voor het milieu”, zeggen Kurt Hofman en Dirk Van Durm.

Aan de elfde editie is de oldtimerrit, voluit Hofman Sixties bij Jukeboxplezier, dit Pinksterweekend toe. Opnieuw maken ruim 250 wagens van meer dan dertig jaar oud een rit door de streek, om uiteindelijk aan te komen op de Grote Markt in Dendermonde waar ze hun auto’s kunnen showen. De organisatoren zorgen er telkens voor dat er een mooi parcours wordt uitgestippeld langs rustige baantjes en groene wegels.

“En ja, we zijn ons bewust van het niet al te milieuvriendelijke karakter dat oldtimerwagens hebben en de vervuilende reputatie van zo’n rondritten”, zegt Kurt Hofman, stuwende kracht en oprichter achter het gebeuren. “Dergelijke oude wagens zijn inderdaad niet meteen milieuvriendelijk. Net daarom hebben we er vanaf nu bewust voor gekozen om toch extra aandacht te besteden aan duurzame ingrepen tijdens onze rit. Op die manier willen we ons steentje bijdragen voor een beter klimaat en toch wat aan compensatie doen.”

De organisatoren weren daarom alle plastiek uit het evenement. “De goodiebags die we uitdelen, waar onder ander het roadbook en leuke gadgets inzitten, zijn niet langer plastiek zakken maar mooie dozen in gerecycleerd golfkarton”, zegt Dirk Van Durm, ondervoorzitter. “Dankzij de hulp en steun van papierbedrijf VPK hebben we dit kunnen realiseren. Dit is een heel dure operatie, maar dankzij de steun van VPK konden we het betaalbaar houden. Ook de promoborden en bewegwijzering langs het parcours zijn allemaal voorzien in kartonnen borden. Zelfs de koffie uit plastiek bekertjes wordt geweerd!”

Voor de elfde editie van de oldtimerrit is ook een volledig nieuw traject uitgestippeld. “Na tien jaar hebben we alle landelijke baantjes in deze regio wel gehad”, zegt Hofman. “Daarom komen nu andere pittoreske dorpjes aan bod. Veel kunnen we daar nog niet over zeggen, want de deelnemers moeten aan de hand van coördinaten in hun roadbook zelf de weg ontdekken. Bij alle tussenstops zijn gebouwen uit de achttiende eeuw te ontdekken. Dat zorgt voor extra charme tijdens de rit. Uniek is dat op de 120 kilometer die de rit lang is, de deelnemers maar twee verkeerslichten passeren.”

De oldtimerrit vindt plaats op Pinkstermaandag 10 juni. De aankomst van de auto’s op de Grote Markt in Dendermonde wordt verwacht rond 16.30 uur. Dan zorgen The Hitcrackers voor ambiance met een optreden vol retrocovers. Iedereen is daarop welkom. Info: www.hofmansixties.be.