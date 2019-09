Organisatoren Hartjesrit delen opbrengst uit Nele Dooms

22 september 2019

De organisatoren van de jaarlijkse Hartjesrit in Dendermonde hebben de opbrengst van hun benefiet verdeeld. Voor de Hartjesrit verzamelen elk jaar heel wat eigenaars van oldtimers, youngtimers, supercars, sportwagens en dagelijkse wagens. De rondrit brengt zo geld op voor verschillende goede doelen. “Deze keer schenken we 1.500 euro aan de basisschool Echo in Oudegem”, zeggen Pascal en Karin van de Hartjesrit. “Ook een alleenstaande mama krijgt een deel van de opbrengst om in haar levensonderhoud en dat van haar kinderen te kunnen voorzien. We bezorgen de kleine Brian, die chemo krijgt, een leuke dag met zijn familie, en steunen een gezin na een brand.” De vzw Hartjesrit steunt ook Sealife en nam deel aan de sms-actie voor TeamPia. “In totaal deelden we 2.900 euro uit”, klinkt het.