Organisatoren Bloemencorso trekken aan alarmbel: “Meer financiële steun nodig of 70ste stoet komt in gedrang” Nele Dooms

05 augustus 2019

10u42 0 Dendermonde Het wordt de grootste Bloemencorso aller tijden dit jaar, maar tegelijk trekt het corsocomité aan de alarmbel. Om het evenement een toekomst te geven, is meer financiële hulp nodig. “We staan onder enorme druk en hopen dat we kunnen rekenen op het Dendermondse stadsbestuur”, klinkt het. “Anders weten we niet hoe we volgend jaar de 70ste editie gaan mogelijk maken.”

Al 69 jaar vindt er in Sint-Gillis-Dendermonde een bloemencorso plaats. “De eigenlijke aanleiding van dit gebeuren was de realisatie van een nieuwe wijk in Sint-Gillis met de aanleg van de Jozef Van Bogaertstraat, Prins Kouterstraat, Emanuel Hielstraat en Weggevoerdestraat”, weet voorzitter Dieter Mannaert. “Het toenmalige gemeentebestuur wilde deze nieuwe wijk en de andere wijken dichter bij elkaar brengen en daarvoor werd de Bloemencorso opgericht. Dat werd meteen een succes.”

En dat succes is momenteel zelfs groter dan ooit. “Waren de praalwagens in de beginjaren erg eenvoudig, dan zijn het nu spectaculaire creaties met bloemen, patronen en stevige staaltjes techniek”, zegt Mannaert. “Om alle wagens samen te bekleden zijn liefst 750.000 dahlia’s nodig. Om de toekomst te verzekeren, werden ook een kinder- en jeugdcorso in het leven geroepen. En dit jaar wordt de corso de grootste aller tijden, met een recorddeelname van liefst vijftien bloemenwagens.”

Er is echter een keerzijde aan dat succes. Het zet het organiserend corsocomité stevig onder druk op financieel vlak. “Onze wagenbouwers hebben sinds kort degelijk onderdak in de loods van Technisch Centrum 3 aan het Hoogveld, maar de huur ervan is een zware kost”, zegt penningmeester Frankie Van Beveren. “Bovendien kost ook een stoet uitbouwen handenvol geld, net als de ondersteuning van de groepen. Per corsowagen gaat dat snel om zo’n 2.500 euro. Met meer wagens dan ooit, staan de financiën dus erg onder druk. We hebben er dit jaar voor gekozen om vooral de wagenbouwers te ondersteunen en noodgedwongen wat te beknibbelen op randanimatie in de stoet, om het financiële plaatje rond te krijgen.”

De Bloemencorso kan dan wel jaarlijks rekenen op een mooie subsidie van het stadsbestuur en kreeg de voorbije twee jaar zo’n 18.000 euro toelage van minister Sven Gatz, toch is volgens de organisatoren meer nodig. “Meer nog, zonder die toelage van Gatz waren we er niet gekomen dit jaar en zou een 70ste editie volgend jaar al zeker niet mogelijk zijn”, zegt Van Beveren. “De subsidie van de stad is er al jaren en jaren zonder indexering. We hopen echt van harte dat de stad een extra inspanning wil doen de komende jaren om ook volgende bloemencorso’s mogelijk te maken. Per slot van rekening is dit toch een bijzonder evenement dat jaarlijkse duizenden kijklustigen naar Dendermonde lokt.”

De Bloemencorso betalend maken voor het publiek werd even overwogen, maar weer afgevoerd. “Te veel administratieve rompslomp en we vrezen dat toeschouwers dan gaan afhaken. Dat kan niet te de bedoeling zijn”, zegt Mannaert. “Om zelf extra inkomsten te genereren, gaan we de stoet wel openen met de verkoop van programmabrochures op een ludieke manier. Het publiek mag zich aan een bakfiets, megafoon, collectebus en een tiental verkopers verwachten. Iedereen bepaalt zelf de vrije bijdrage die hij schenkt, maar we hopen natuurlijk dat het heel wat opbrengt. We zijn ook blij dat er dit jaar al massaal veel steunkaarten verkocht zijn door onze vrijwilligers.”

Waarnemend burgemeester Marius Meremans (N-VA) heeft de boodschap begrepen, zo zegt hij. “We zullen met het schepencollege bekijken wat we kunnen doen”, klinkt het. “Dit is iets voor de toekomstige meerjarenplanning.” De wagenbouwers zijn ondertussen de laatste weken voor de Bloemencorso, die plaatsvindt op zondag 1 september rond het thema muziek, ingegaan. Een tipje van de sluier gaven de groepen al met hun maquettes in de kerk van Sint-Gillis. Die zien er alvast veelbelovend uit.