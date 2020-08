Orde der Stalhouders roept op om huizen te bevlaggen: “Maak er dag van geannuleerde Bloemencorso toch feest van” Nele Dooms

24 augustus 2020

13u57 0 Sint-Gillis-Dendermonde De Bloemencorso op zondag 6 september is geannuleerd omwille van de coronacrisis, maar als het van de Orde der Stalhouders afhangt wordt het toch een feestdag in Sint-Gillis. De vereniging roept alle inwoners op om de huizen te bevlaggen.

Sint-Gillis moet het dit jaar zonder haar populaire Bloemencorso stellen. Dat betekent dat ook het Peird van Sint-Gillis, een aantal jaren geleden een nieuw leven gegeven door de Orde der Stalhouders, op stal blijft. “Maar wil dat zeggen dat Sint-Gillis op kermiszondag dan bij de pakken moet blijven zitten? Dat we moeten zitten treuren? Allesbehalve!”, menen ze bij de Orde.

De vereniging roept daarom op om van zondag 6 september toch een feestelijke dag te maken in Sint-Gillis. De jaarlijkse actie “Kleur Sint-Gillis Blauw & Geel” van de voorbije jaren moet inspiratiebron zijn om ook nu de huizen met blauw en geel, de kleuren van de gemeente, te bevlaggen. “Om kermiszondag wat kleur te geven, om de corsogroepen een hart onder de riem te steken en om duidelijk te maken dat zo’n vervelend virus Sint-Gillis niet klein krijgt”, zegt voorzitter Tony Callaerts.

De Orde roept de inwoners ook op om toch naar buiten te komen. “Om allemaal tegelijk te klinken op de kermis, op Sint-Gillis en op het leven”, klinkt het. “Iedereen kan om 15 uur aan zijn voordeur of in de voortuin gaan staan en bubbelveilig klinken met de buren en de vrienden. Dat kan zelfs met een corsobiertje dat het Corsocomité dit jaar gebrouwen heeft. Laten we gewoon feesten. Op een ander manier dan anders, op een veilige en iets meer ingetogen manier, maar daarom niet minder plezant.”