Orde der Stalhouders ontvangt Sint-Maarten Nele Dooms

25 oktober 2019

10u46 1 Dendermonde De Orde der Stalhouders, die enkele jaren geleden voor een comeback van het Peird van Sint-Gillis zorgden, zullen voor het tweede jaar op rij het Groot Onthaal van Sint-Maarten in Sint-Gillis organiseren. Dat gebeurt op zaterdag 2 november.

Het Groot Onthaal van Sint-Maarten is helemaal gratis voor de kinderen van Sint-Gillis. De doelgroep zijn kinderen tussen 5 en 10 jaar, al zijn ook alle andere kids welkom. Op zaterdag 2 november om 13 uur is iedereen welkom op het evenementenplein aan het Gildenhuis waar kinderen verwelkomd worden door Zwin Gilly, clowns en gekke pieten. Ze zullen getrakteerd worden op dans, muziek, grime, springkasteel en meer. Er zijn ook hapjes en drankjes.

Vervolgens vertrekt een feestelijke Sint- en Pietenparade door de straten van Sint-Gillis, met begeleiding van een fanfare en het Peird van Sint-Gillis. De Sint wordt opgehaald aan het station van “Den Halt”. Daarna keert de stoet terug naar Het Gildenhuis. Daar vindt een gratis toneelvoorstelling “Het Mysterie van de ver Verdwenen Sint” plaats, gebracht door Toneelkring De Bende. Wie wil, kan daarna op de foto met de Sint. Hiervoor registreren, kan via de Facebook-pagina van de Orde der Stalhouders.

Het Groot Onthaal van Sint-Maarten gebeurt in samenwerking met de Vrienden van de Sint. Dat zijn diverse verenigingen en ondernemingen uit Sint-Gillis die dit evenement steunen. “Deze samenwerking bewijst dat iedereen in Sint-Gillis bereid is om er een bruisende en feestende gemeente van te maken”, zegt Tony Callaerts van de Orde der Stalhouders.