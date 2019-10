Orde der Stalhouders nodigt uit op quiz Nele Dooms

07 oktober 2019

16u44 1

De Orde der Stalhouders van Sint-Gillis presenteert op vrijdag 18 oktober een quiz. Een dergelijke avond vindt voor de derde keer plaats. De quiz is bedoeld voor teams van maximaal vijf personen. “Qua niveau leunen de vragen dichter aan bij ‘Blokken’ dan bij ‘Van Pool tot Evenaar’. We garanderen vooral een gezellige avond”, zegt Tony Callaerts van de Orde. Deelnemers kunnen tijdens het vragen oplossen ook genieten van verschillende streekbiertjes. De organisatoren zorgen ook voor kraakverse bitterballen. De quiz start om 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in Zaal ‘t Klokske, aan de Pijnderslaan in Dendermonde. Deelnemen kost 20 euro per ploeg. Info en inschrijvingen: steven.de.baerdemaeker@telenet.be.