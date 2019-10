Optochten en gedichten voor 1 november Nele Dooms

28 oktober 2019

Allerheiligen op vrijdag 1 november is voor het Dendermondse stadsbestuur aanleiding voor verschillende plechtigheden. Zowel in het centrum als in deelgemeenten vinden optochten plaats. In Dendermonde-centrum is een optocht voorzien naar de burgerlijke en militaire begraafplaatsen. De deelnemers verzamelen ter hoogte van de rotonde aan de Ooiebrug om 10.45 uur. Op de begraafplaatsen worden bloemen neergelegd. In Sint-Gillis vindt om 15 uur een optocht naar de burgerlijke en militaire begraafplaatsen plaats. Deze stoet vertrekt aan café De Rop, in de Koning Albertstraat. Het evenement ‘Reveil’ is dit jaar voorzien op het kerkhof in Oudegem, aan de Hunnenbergstraat. Daar wordt ook een nieuwe afscheidsruimte in gebruik genomen. Om 17 uur zal David Eranosian de begraafplaats oplichten met gedichtjes en verhaaltjes die hij wil delen met de mensen rondom hem. De aanwezigen wordt gevraagd om een kaarsje of lichtje mee te brengen.