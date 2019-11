Optocht om vrede te vieren op Wapenstilstand, met wensen aan Vredesboom en hulde op Heldenplein Nele Dooms

07 november 2019

14u37 0 Dendermonde Naar aanleiding van Wapenstilstand op maandag 11 november organiseert het Dendermondse stadsbestuur de optocht “vier Vrede”. Dat is al een paar jaar traditie in de stad. Iedereen mag aan deze “vredesvoormiddag” deelnemen.

Dendermonde wil op 11 november stilstaan bij de verwoestingen van de Wereldoorlogen die de stad troffen. Ook de Dendermondse scholen en academies verlenen daar hun actieve medewerking aan. De jeugd krijgt dan ook een actieve rol tijdens deze herdenking. Ook vertegenwoordigers van verschillende geloofsovertuigingen werken mee.

De plechtigheid start om 10.30 uur met een viering in de O.-L.-Vrouwekerk. Daar zullen vertegenwoordigers van verschillende geloofsovertuigingen teksten voorlezen. Muziek, zang en dans komen van een jeugdkoor van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans. Vooraan in de kerk staat een reuzegrote klaproos als symbool voor de herdenking van WOI. Ze werd ontworpen door de leerlingen van de KASK.

Om 11 uur start een optocht naar de Vredesboom in de Franz Courtensstraat. Dat gebeurt onder begeleiding van de Koninklijke Muziekkapel van de Brandweer Dendermonde. Aan de Vredesboom worden vredeswensen voorgelezen.

Vervolgens gaat de optocht voort naar het Heldenplein via de Bogaerdbrug, Werf, Koningin Astridlaan, Vlasmarkt en Brusselsestraat. Op het Heldenplein vindt om 11.35 uur een plechtig moment met neerlegging van bloemen aan het oorlogsmonument plaats. “Vier Vrede” afsluiten gebeurt met een receptie in de Ros Beiaardzaal van het stadhuis. De zaal is aangekleed zijn in het thema vrede, door de leerlingen van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten.