Opruimactie zwerfvuil langs omleidingsweg gestart: VPK zet zelf personeel in Nele Dooms

04 februari 2020

17u26 0 Dendermonde Papier- en kartonproducent VPK zette dinsdag zelf personeel in om het zwerfvuil dat zich de voorbije weken had opgestapeld in de berm langs de nieuwe omleidingsweg naar het bedrijf op te ruimen. De opeenstapeling van zwerfafval zo vlakbij het jaagpad langs de Dender, dat parallel loopt met de omleidingsweg, lokte deze week heel wat boze reacties uit van inwoners van Oudegem en wandelaars en fietsers.

Wat anders mooi natuur- en wandelgebied is, leek de voorbije dagen dan ook meer een stort. Vrachtwagenchauffeurs die op de omleidingsweg staan aan te schuiven om op het bedrijfsterrein te laden en te lossen, blijken massaal hun afval uit het raam van hun truck te kieperen de grasberm in. Schepen van milieu Marius Meremans (N-VA) nam na klachten over de toestand contact op met het bedrijf. Dat zette dinsdag zelf personeel in om het afval op te ruimen. Dat verliep vrij vlot zodat ondanks de druilerige dag de berm er tegen de avond weer proper bij lag.

“VPK nam vroeger ook al maatregelen om chauffeurs te sensibiliseren en plaatste ook camerabewaking om het probleem tegen te gaan”, zegt Meremans. “Het zijn niet de vaste chauffeurs van VPK die sluikstorten, maar eerder bezoekende truckers. VPK is bereid om samen te werken met de stad om verder maatregelen te nemen tegen de problematiek.”