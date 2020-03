Oprichting nieuwe leefschool meteen groot succes: ouders kamperen om kinderen zeker te kunnen inschrijven Nele Dooms

02 maart 2020

12u58 0 Dendermonde De nieuwe leefschool voor kleuter en lager onderwijs die de GO! Scholengroep Het Leercollectief vanaf september in Dendermonde wil openen, kent nu al bijzonder veel belangstelling. In die mate zelfs dat geïnteresseerde ouders de nacht van zondag op maandag kamperend doorbrachten om hun kinderen te verzekeren van een plaatsje in de school. De directie deed er alles aan om het de ouders zo comfortabel mogelijk te maken.

Met de sluiting van de huidige gemeentelijke freinetschool De Appelbloesem in Appels na dit schooljaar, dreigde Dendermonde zonder methodeschool te vallen. Maar daar past de GO! Scholengroep Het Leercollectief een mouw aan. Die richt op de site van de huidige kleuterschool van het Atheneum Dendemronde in de wijk het Keur een nieuwe leefschool op. “Voor de GO! Scholengroep was Dendermonde nog de enige regio in het werkgebied waar ze nog geen ervaringsgericht methode-onderwijs voor handen had”, zegt directeur Kathy van Langenhove. “Daar brengen we vanaf september verandering in.”

Een eerder infomoment maakte al duidelijk dat de interesse voor deze nieuwe methodeschool erg groot is. Het zorgde ervoor dat geïnteresseerde ouders geen risico wilden nemen voor de start van de inschrijvingen. Zij vatten zondagavond al post aan de school in de Posthoornstraat, om zeker tegen maandagochtend 10 uur als eerste klaar te staan om hun kind van een plaatsje in de nieuwe school te verzekeren.

“we vinden het echt belangrijk dat ons kind naar een leefschool kan gaan”, zegt één van die ouders, Sandra van Heffen. “We zijn De Appelbloesem al kwijt en zijn Het Leercollectief nu wel dankbaar dat zij gehoor gaven aan onze noodkreet om in Dendermonde voor een methodeschool te zorgen. Misschien was hier komen kamperen wat voorbarig, want het ziet er naar uit dat elke ouder die hier aanwezig is zeker plaats voor zijn kind zal hebben. Maar ik wilde toch het risico niet nemen ernaast te grijpen.”

Op twee papa’s na, waren alle “kamperende” ouders overigens van de Appelbloesem. Ken Callebaut is één van de uitzonderingen. “Een leefschool wordt voor de jongste zoon, in het vijfde leerjaar, een heel bewuste keuze”, zegt hij. “Hij zal beter aarden in kleinere klasgroepen. Toen ik hier zondagavond passeerde en zag dat er al ouders stonden, ben ik meteen thuis een tentje en slaapzak gaan ophalen en heb me bij de groep gevoegd. Een leefschool dicht bij huis is een voordeel en valt beter te combineren met de job, daarom wilde ik zeker zijn van een plaatsje voor onze zoon.”

De ouders werden alleszins niet aan hun lot overgelaten. De directie verschafte ze onderdak in één van de lokalen van de school. ‘s Morgens werden koffie en thee aangeboden. “We konden deze mensen toch niet een hele nacht buiten laten in dit gure weer”, zegt van Langenhove. De ouders maakten er alleszins het beste van met onder andere gezelschapsspelletjes. Van slapen kwam wel niet veel in huis. Voor het eerste werkingsjaar start de nieuwe leefschool met een beperkte capaciteit van 50 kleuters en 40 leerlingen in de lagere school. Een gepaste naam voor de school wordt later bedacht, in samenspraak met de ouders.