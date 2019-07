Oppositiepartij wil ‘vierkant groen’ op kruispunt aan Vlassenbroekbrug Nele Dooms

15u11 5 Dendermonde Oppositiepartij Groen in Dendermonde wil dat het kruispunt aan de Vlassenbroekbrug een ‘vierkant groen’ wordt. Op een aantal gevaarlijke kruispunten in Vlaanderen is dit principe al van toepassing.

Het ‘vierkant groen’ staat ook voor ‘alle fietsers tegelijk groen’. De verkeerslichten zijn dan zo ingesteld dat autoverkeer uit alle richtingen stil ligt, terwijl alle fietsers en voetgangers groen licht hebben. “Omdat amper 34 procent van de Dendermondenaren aangeeft dat ze zich veilig kunnen verplaatsen met de fiets, stellen we voor om de integrale groenfase voor fietsers ook toe te passen in onze stad”, zegt gemeenteraadslid Iris Uyttersprot (Groen). “Conflictvrije kruispunten zijn belangrijk voor een verkeersveiliger Dendermonde. Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer kunnen we onderzoeken welke kruispunten kunnen aangepast worden. Voor ons heeft het kruispunt van de Mechelse Steenweg met de N41 aan de Vlassenbroekbrug prioriteit.”

Schepen van Mobiliteit Marius Meremans (N-VA) wijst erop dat een dergelijke maatregel invoeren een bevoegdheid is van het Vlaams Gewest, wegbeheerder van dit kruispunt.