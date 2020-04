Opnieuw twee doden in Sint-Blasius, nog negen personen op intensieve zorgen Koen Baten

06 april 2020

13u48 6 Dendermonde De afgelopen 24 uur vielen er opnieuw twee COVID-19-slachtoffers te betreuren in het AZ Sint-Blasius. Dit brengt het aantal doden in het ziekenhuis nu op tien.

Het aantal patiënten dat opgenomen is in het ziekenhuis blijft wel stabiel. Op dit moment zijn er 32 patiënten met het coronavirus. Het aantal personen dat op de afdeling intensieve zorg ligt, is wel gestegen van zeven naar negen. Er liggen ook nog tien patiënten in het ziekenhuis waarvan het resultaat van de test nog niet binnen is. Zij kunnen dus mogelijk ook besmet zijn met het virus.

Er mochten ook twee patiënten die besmet waren naar huis om verder te genezen.