Opnieuw stijging aantal coronapatiënten in AZ Sint-Blasius Nele Dooms

06 juli 2020

15u36 17 Dendermonde Er zijn opnieuw meer patiënten met een coronabesmetting opgenomen in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde.

Er verblijven momenteel drie patiënten die besmet zijn met Covid-19 in het Dendermondse ziekenhuis. De voorbije week was dat er maar één. De stijging sinds na het weekend laat zich wel niet voelen op de dienst Intensieve Zorgen. Daar zijn momenteel geen coronapatiënten opgenomen. Er verblijven ook geen patiënten in het ziekenhuis die symptomen van een mogelijke coronabesmetting vertonen en testresultaten afwachten.