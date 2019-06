Opnieuw Ronde van Grembergen voor het goede doel Nele Dooms

17 juni 2019

Dit weekend staat in Grembergen opnieuw De Ronde van Grembergen op het programma. Tien jaar lang werd dit evenement georganiseerd door de Shin Splits. Maar nadat die er mee stopten, namen Frans van Heck van Café De Sportvriend en zijn team de organisatie vorig jaar over. Zo wilden de vrijwilligers ervoor zorgen dat er toch nog jaarlijks met een sportief evenement geld wordt ingezameld voor een goed doel. De Ronde van Grembergen is een estafetteloop waar teams met één loper en drie fietsers aan deelnemen. Er zijn zes ronden doorheen Grembergen, goed voor in totaal 36 kilometer. De opbrengst van het gebeuren gaat naar de Speelpleinwerking Toeter van Grembergen. De Ronde van Grembergen vindt plaats op zaterdag 22 juni, vanaf 10.30 uur. Start en aankomst zijn voorzien aan De Sportvriend, aan de Dokter Haekstraat. Info: www.rondevangrembergen.be.