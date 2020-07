Opnieuw patiënt met Covid-symptomen binnengebracht in AZ Sint-Blasius Koen Baten

30 juli 2020

11u27 1 Dendermonde De afgelopen 24 uur is er in het AZ Sint-Blasius in Dendermonde opnieuw een patiënt binnengebracht in het ziekenhuis die symptomen vertoond van het coronavirus. Er lag al een patiënt in het ziekenhuis die positief had getest op het virus.

De voorbije week telde Dendermonde veertien nieuwe gevallen van het coronavirus. In het ziekenhuis in Dendermonde ligt vandaag een patiënt die positief testte op het virus. Bij de andere binnengebrachte patiënt is het nog even wachten op het resultaat.