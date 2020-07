Opnieuw ontvangsten van jubilarissen mogelijk in stadhuis: Freddy en Adrienne klinken op huwelijksjubileum Nele Dooms

06 juli 2020

17u02 0 Grembergen Freddy De Prez (71) en Adrienne Peelman (71) uit Grembergen klinken op hun huwelijksjubileum. ze stapten precies vijftig jaar geleden in het huwelijksbootje. De twee zijn één van de eerste jubilarissen die sinds de coronacrisis weer een ontvangst in het stadhuis krijgen.

Het was schepen Leen Dierick die de jubilarissen in het Dendermondse stadhuis gelukwensen mocht overbrengen. Er werd geklonken met enkele familieleden. Freddy en Adrienne hebben twee dochters, drie kleindochters en twee kleinzonen.

De twee leerden elkaar kennen dankzij een achterneef van Freddy. “Die kende Adrienne die toen nog in Kastel woonde”, vertelt Freddy. “Mijn neef wist dat zij de ideale match voor mij zou zijn. Hij regelde een afspraakje tijdens de kermis van Grembergen. De vonk sloeg over en na drie jaar verkering trouwden we.”

De eerste zes jaar van hun huwelijk, woonde het echtpaar bij de ouders van Adrienne. Ondertussen bouwden ze hun huis in Grembergen. Freddy was onderhoudstechnieker en vervolgens elektricien bij Vatenhandel Moens. Hij werkte er 35 jaar tot tot zijn pensioen. Adrienne werkte 15 jaar bij kousenfabriek Du Parc in Aalst, maar werd vervolgens huisvrouw om de zorg van de kinderen op zich te nemen.

Freddy verdiende zijn strepen bij voetbalclub SK Grembergen. Hij voetbalde er niet alleen, maar startte indertijd ook mee de jeugdwerking op. Vandaag is hij er nog altijd een helpende hand als vrijwilliger. Ook Adrienne is actief in het verenigingsleven. Zij is lid van de Vrouwenbond en samen met Freddy van de vereniging van Sint-Eloois.