Opnieuw massale vissterfte in Dender na zuurstoftekort in water Koen Baten

31 augustus 2020

12u39 0 Mespelare Aan de Denderbellesluis in Mespelare zijn opnieuw honderden vissen overleden door zuurstoftekort in het water. Nog duizenden anderen happen op dit moment naar zuurstof. De brandweer is aanwezig om opnieuw zuurstof in het water te krijgen en er werden ook al verschillende pompen geplaatst. De oorzaak van het zuurstoftekort zou door de weersomstandigheden komen, maar ook blauwalgen kunnen een rol spelen.

Het is niet de eerste keer dat er deze zomer vissen sterven aan de Denderbellesluis in Mespelare. Ook verderop in Aalst zijn er al honderden vissen gestorven door zuurstoftekort in het water. De brandweer kwam al meermaals ter plaatse om zuurstof in het water te pompen.

Zondagavond rond 23 uur was er opnieuw een probleem met de zuurstof in het water. Letterlijk duizenden vissen waren naar adem aan het happen aan het wateroppervlak. De brandweer kwam toen een eerste keer ter plaatse om zuurstof in het water te pompen. “Er zijn gisterenavond ook heel wat vissen gestorven en de situatie was beduidend erger dan de laatste keer”, zegt Frank Van Droogenbroeck van de brandweer Dendermonde. “De regenval en de temperaturen van afgelopen dagen spelen hier zeker een rol in en zijn nefast voor het zuurstofgehalte in het water. Op sommige plekken waar metingen werden gedaan zat er zelf nul procent zuurstof in het water.”

Blauwalgen

Maandagochtend rond 11 uur kwamen ze opnieuw ter plaatse omdat er weer een pak vissen aan de oppervlakte zaten. In het water zelf zijn al twee zuurstofpompen geplaatst door de VMM. De sluizen zijn ook open gezet om meer beweging in het water te krijgen. Zondagavond en maandagochtend waren er ook een heel pak vrijwilligers die kwamen helpen om de vissen te redden.

De oorzaak van de vissterfte en het zuurstoftekort in het water is waarschijnlijk ook te zoeken bij de blauwalgen die nu op de Dender drijven. Deze nemen al het zuurstof uit het water, waardoor vissen het moeilijk krijgen. Tegen de blauwalgen kan zeer weinig gedaan worden. Enkele dagen geleden was er ook in Hofstade opnieuw een zuurstoftekort in het water en ook in Gijzegem werden er al dode vissen aangetroffen door een tekort aan zuurstof in het water.

De Vlaamse Milieumaatschappij heeft zondag meteen waterstalen genomen om te onderzoeken wat de oorzaak kan zijn. Het lijkt alsof er nu meer gevallen bekend zijn van zuurstoftekort in het water, maar dat is gewoon omdat de situatie beter opgevolgd wordt. “Vroeger kwamen we altijd te laat, wanneer de vissen al dood waren", zegt Van Droogenbroeck. “Vandaag krijgen we veel sneller een melding en slagen we er in een groot deel van de dieren te redden. Die extra controle is dus zeker niet slecht”, klinkt het. “Ook het plaatsen van permanente zuurstofpompen in de toekomst kan helpen dit probleem nog sneller aan te pakken en te voorkomen.”