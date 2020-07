Opnieuw inzameling asbest mogelijk in containerparken Nele Dooms

17u17 0 Dendermonde Afvalintercommunale Verko laat opnieuw de aanvoer van asbest toe in de containerparken van haar werkingsgebied met onder andere Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout, Berlare en Hamme. Er kan weer gebonden asbestcement binnen gebracht worden vanaf dinsdag 14 juli. Er kunnen bovendien weer afspraken gemaakt worden voor de ophaling van asbestmaterialen.

Verko kon deze dienstverlening een tijdlang niet aanbieden om er een verbod was uitgevaardigd op het gebruik van sterk beschermende mondmaskers. Tijdens de lockdown moest dat verbod op de verkoop de schaarste aan maskers in de zorgsector opvangen. Ondertussen is er echter weer voldoende voorraad, ook bij Verko. Zo kan de intercommunale zich weer voorbereiden op een heropstart van de inzameling van asbest.

Inwoners uit het werkingsgebied kunnen vanaf 14 juli via het asbestloket van Verko een afspraak maken voor de ophaling van asbest bij hen thuis. Het asbestloket verkoopt beschermingssets, platen- en kuubzakken om asbest veilig en grondig te verpakken.

Wie liever zelf de verpakte materialen komt binnenbrengen in het containerpark is ook welkom vanaf 14 juli. Een bezoek op woensdag en donderdag kan zonder afspraak. Voor de andere weekdagen is een reservatie nodig. De parken verkopen beschermingssets en foliezakken voor het verpakken van golfplaten. Bezoekers mogen enkel het park betreden met asbest dat vooraf thuis werd verpakt. Info: www.dds-verko.be/asbestloket.