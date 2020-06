Opnieuw afbraak van zes woningen in Briel: maandag starten sloopwerken Nele Dooms

19 juni 2020

16u52 0 Baasrode/Dendermonde Er zullen opnieuw een reeks woningen in de Briel onder de sloophamer verdwijnen. Dat kadert in de plannen om het gebied te herontwikkelen in een watergebonden bedrijventerrein aan de Schelde. Daartegen komt veel protest. Toch zet de Vlaamse Waterweg door met afbreken van woningen die het eerder verwierf en nu leegstaan. De sloop start maandag.

De provincie Oost-Vlaanderen, Waterwegen en Zeekanaal en de POM Oost-Vlaanderen willen van de Oude Briel in Baasrode een watergebonden bedrijventerrein maken, met laad- en loskades aan de Schelde. Hoewel er tegen het project heel wat protest van buurtbewoners is en de plannen eigenlijk nog geen definitief fiat verkregen, worden door de Vlaamse Waterweg wel al stelselmatig woningen opgekocht. Vervolgens worden ze afgebroken. Een reeks huizen verdween zo al in september 2016 onder de sloophamer. Nu volgt een volgende reeks.

Concreet gaat het nu om de panden met huisnummers 11, 13, 21, 23, 27 en 29. “Door de woningen te slopen willen we leegstand en verval vermijden”, klinkt het bij de Vlaamse Waterweg. “Alle verworven woningen zijn zonevreemd. Ze liggen namelijk in een gebied dat volgens het geldende gewestplan bestemd is voor de vestiging van industrie.”

De sloopwerken starten aanstaande maandag 22 juni. De afbraak van de zes huizen zal normaal gezien tot midden juli duren. De Vlaamse Waterweg gelooft sterk in het project voor de Briel en werkt daarvoor samen met de provincie Oost-Vlaanderen en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij. “De ontwikkeling van een duurzaam en kwalitatief watergebonden bedrijventerrein, ideaal gelegen aan de Schelde, kan er voor zorgen dat het goederenvervoer over de weg maximaal verschuift naar de binnenvaart als milieuvriendelijke transportmodus”, klinkt het. “Bovendien betekent het project voor de streek een belangrijke economische impuls. Het kan extra bedrijven aantrekken en nieuwe arbeidsplaatsen realiseren.”