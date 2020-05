Opluchting in OCMW-woonzorgcentra: geen enkele bewoner besmet met coronavirus Nele Dooms

06 mei 2020

11u24 0 Dendermonde Goed nieuws voor de woonzorgcentra van het OCMW in Dendermonde: zowel in het rusthuis Aymonshof, Hof ter Boonwijk als Sint-Vincentius is geen enkele bewoner besmet met het coronavirus. De stad werkt ondertussen aan een draaiboek om opnieuw bezoek te kunnen toelaten in de woonzorgcentra.

Het Aymonshof in Dendermonde-centrum, Hof ter Boonwijk in Sint-Gillis en Sint-Vincentius in Baasrode waren geselecteerd door het Agentschap Zorg en Gezondheid om alle bewoners en medewerkers te testen op Covid-19. Die tests zijn ondertussen allemaal uitgevoerd en de resultaten gekend. Daaruit blijkt dat geen enkele bewoner besmet is met corona. Eén personeelslid testte wel positief en daarvoor zijn de nodige instructies gevolgd van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

“De staalafnames zijn in de drie woonzorgcentra vlot verlopen”, zegt schepen van sociale zaken Tomas Roggeman (N-VA). “Er werd een fijne neuswisser gebruikt, zodat de hinder voor het personeel en onze bewoners tot een minimum beperkt bleef. We zorgden er ook voor dat er telkens een vertrouwd gezicht aanwezig was om de bewoner te ondersteunen. We zijn blij met de positieve resultaten en iedereen zal zich blijven inzetten om dat zo te houden.”

De stad geeft een pluim aan alle medewerkers van de woonzorgcentra. “Zij zetten, zoals altijd, hun beste beentje voor om de bewoners optimale zorg te bieden”, zegt Roggeman. “Hoe zij de voorzorgsmaatregelen toepassen en extra shiften opnemen, bewijst hun verantwoordelijkheidsgevoel om voor onze bewoners en elkaar te zorgen. Ook al kunnen wij moeilijk voorspellen wat komen gaat, we zijn overtuigd dat we goed voorbereid zijn en onze medewerkers deskundig zijn.”

De Veiligheidscel van de stad werkt ondertussen aan een draaiboek om weer bezoek toe te laten in de rusthuizen. “We willen de maatregelen goed voorbereiden zodat we bij nieuwe richtlijnen klaar staan”, klinkt het. “Momenteel blijven we het bezoekverbod behouden. Op korte termijn zetten we in op het extra mogelijk maken van raambezoeken.”