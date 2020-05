Oplossing voor kinderopvang in Appels: stopgezette Pittekes wordt crèche ‘t Schommelpeirt voor 18 baby’s en peuters Nele Dooms

20 mei 2020

13u49 36 Appels/Dendermonde Er is dan toch een oplossing voor het gebrek aan voldoende opvangplaatsen voor baby’s en peuters in Appels. Nadat Er is dan toch een oplossing voor het gebrek aan voldoende opvangplaatsen voor baby’s en peuters in Appels. Nadat kinderdagverblijf De Pittekes in de Heidestraat de deuren vorige maand sloot , zaten 18 gezinnen met de handen in het haar. Dankzij Carolien Sanstra, actief in de thuisverpleging, krijgt het pand van sociale huisvestingsmaatschappij Volkswelzijn, vanaf juni toch opnieuw een invulling als crèche. “Als mama weet ik hoe moeilijk het is opvang voor je kindje te vinden”, zegt ze.

In De Pittekes in Appels werden achttien baby’s en peuters opgevangen. Onder andere omdat het moeilijk was financieel het hoofd boven water te houden, beslisten de twee kinderverzorgster er de brui aan te geven. Daardoor moesten de betrokken gezinnen op zoek naar een andere oplossing voor hun kind, net als verschillende andere ouders in spe die al waren ingeschreven. Daarbij blijkt het allesbehalve evident om in eigen gemeente of dicht bij huis een andere opvangplek te vinden. Van de 42 opvangplaatsen in Appels die er vorig jaar nog waren, blijven er vandaag nog 16 over. En ook in andere deelgemeenten van Dendermonde zijn alle beschikbare plaatsen ingenomen. “Begin op die manier maar een alternatieve opvangplaats voor je kind te zoeken”, klonk het bij de betrokken ouders. Die zaten met de handen in het haar.

Het pand van De Pittekes huurden de onthaalouders bij sociale bouwmaatschappij Volkswelzijn. Daar is de voorbije weken meegewerkt aan een oplossing. Resultaat is dat er opnieuw een kinderopvang opent in het gebouw aan de Heidestraat, vanaf juli. Carolien Sanstra en haar collega Lisa Lowagie, allebei al jaren actief in thuisverpleging, zetten er hun schouders onder. “Toen we hoorden dat De Pittekes ophield te bestaan en daardoor een pak ouders in de knoei zaten, begonnen we na te denken”, zegt Carolien. “We zijn toch actief in de zorgsector en ook kinderopvang sluit daarbij aan. Daarom beslisten we de sprong te wagen om kinderopvang in Appels te bestendigen. Het sociale aspect hier is erg belangrijk en als mama weet ik zelf hoe moeilijk het is opvang te regelen voor je kindjes.”

Vertrouwde omgeving

Het nieuwe kinderdagverblijf zal ‘t Schommelpeirt heten en opent in juni. De bedjes die er stonden werden ter beschikking gesteld door de stad en dat zal ook in de toekomst zo blijven. Kinderverzorgster Katrien die al actief was bij De Pittekes zal ook hier aan de slag zijn. “Er komt ook nog een vacature voor een tweede kinderverzorgster” zegt Carolien. “We kunnen 18 kindjes opvangen. Gezinnen die eerder al op De Pittekes beroep deden, krijgen zeker de kans ook in ‘t Schommelpeirt plaats te vinden. Voorlopig plannen we in het gebouw overigens geen grote veranderingen. Zo kunnen die kindjes weer in hun vertrouwde omgeving instappen. Op termijn zullen we wel nog wat eigen accenten leggen.”

Hilde Raman voorzitter van sociale huisvestingsmaatschappij Volkswelzijn is tevreden dat er een oplossing uit de bus kwam. “De sluiting van kinderopvang De Pittekes was een zware dobber voor iedereen”, zegt ze. “Het sociale aspect rond de sluiting lag ook gevoelig bij mezelf, onze directeur Carine Verhelst en de Raad van Bestuur. In de zoektocht naar een andere huurder, kwam de interesse voor een nieuwe kinderopvang dan ook als een geschenk. We hebben meteen alles op alles gezet om dit te doen slagen en zo kan de nieuwe kinderopvang zelfs sneller starten dan aanvankelijk werd mogelijk geacht.”