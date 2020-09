Oplossing in de maak voor chaos aan schoolpoort Oscar Romerocollege met invoering schoolstraat en Kiss&Ride Nele Dooms

07 september 2020

Er is een oplossing in de maak voor de verkeerschaos die sinds de start van dit schooljaar ontstond aan de schoolpoorten van het Oscar Romerocollege , aan het Sas in Dendermonde. Het schepencollege gaf zopas haar goedkeuring voor de invoering van een schoolstraat en een kiss&ride.

De verkeerschaos die bij de start van het nieuwe schooljaar bij het begin en het einde van de schooldag aan het Oscar Romerocollege aan het Sas werd opgetekend, maakte velen ongerust. In de straat zijn zowel de basisschool, die recent een nieuwbouw opende waardoor ook de leerlingen van vier, vijf en zes daar nu gehuisvest zijn, als de campus Economie gevestigd. Het levert een wirwar aan fietsers, wagens die daartussen laveren en tal van voetgangers die de straat moeten oversteken op.

De school zelf ging ondertussen meteen op zoek naar oplossingen en trad ook in overleg met het Dendermondse stadsbestuur en de lokale politie. Met resultaat, want er worden meteen enkele maatregelen getroffen die de verkeerssituatie moeten verbeteren.

Het schepencollege besliste zopas om van het Sas een “schoolstraat” te maken in het deel tussen de Prudens Van Duysestraat en de uitrit van de bibliotheekparking. Dat betekent dat de straat bij het begin en eind van de schooldag wordt afgesloten voor het autoverkeer. Om te starten zal dit alleen ‘s ochtends gebeuren, maar er kan bekeken worden om dit ook op het einde van de schooldag te doen.

Bovendien wordt in de Kerkstraat een kiss&ride-zone ingevoerd, zodat ouders daar met de wagen hun kind kunnen afzetten of oppikken en meteen doorrijden. De zone zal zich bevinden tussen het rusthuis Aymonshof en de bibliotheek, ter hoogte van huisnummer 113. In deze zone zal op schooldagen langparkeren worden opgeheven tussen 7.30 en 8.30 uur. Naast deze uren zal hier nog steeds geparkeerd kunnen worden zoals voorheen.

“Via deze maatregelen willen we snel meer veiligheid invoeren voor alle schoolgaande jongeren in Dendermonde”, zegt schepen van mobiliteit Marius Meremans (N-VA). “Het zal er alleszins voor zorgen dat de drukte in de nabijheid van de schoolomgeving vermindert. Deze maatregelen zijn voorlopig nog niet definitief. Het gaat om een proefproject, dat we later zullen evalueren. We hebben de school ook gevraagd om intern te bekijken welke maatregelen zij zelf nog kunnen nemen.”

Het Oscar Romerocollege zal haar schooluren weer aanpassen. Door verschuivingen daarvan in het kader van de coronacrisis waren die sinds dit schooljaar voor de basisschool en secundaire school gelijk, terwijl de lagere school vroeger tien minuten vroeger eindigde. Tegelijk doen school en schepen Meremans een oproep naar ouders: “Rij niet persé tot aan de schoolpoort, maar parkeer de wagen iets verderop en ga een klein eindje te voet om je kind te brengen of op te halen”.