Opknapbeurt voor wegdek Kerkstraat Nele Dooms

04 maart 2020

Het wegdek van de Kerkstraat in Dendermonde krijgt een opknapbeurt. Een aannemer zal er herstellingen uitvoeren vanaf 5 maart. De werfzone situeert zich tussen Cultuurcentrum Belgica en het Justitieplein en wordt afgesloten voor het verkeer. Fietsers en auto’s moeten daardoor omrijden. Fietsers kunnen uitzonderlijk langs de Grote Markt fietsen. Voor auto’s geldt een omleiding via het Onze-Lieve-Vrouwkerkplein, de Nachtegaalstraat, de Noordlaan, Kasteelstraat, Werf, Koningin Astridlaan, Ridderstraat, Greffelinck, Sas en P. Van Duysestraat. Van de Kerkstraat 26 tot 68 is enkel plaatselijk verkeer toegelaten, net als in de Franz Courtensstraat, het Justitieplein en de Kazernestraat. Aan de werfzone geldt ook een parkeerverbod. De herstellingswerken duren tot 20 maart.